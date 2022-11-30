В PlayStation Store почався розпродаж "Новорічні пропозиції". Він триватиме до 22 грудня, 01:59 за київським часом. Потім, найімовірніше, стартує основна святкова акція.
Знижки в рамках розпродажу досягають 80%, хоча окремі товари подешевшали відразу на 90%, але це більше виключення з правил. Серед ігор за зниженими цінами присутні як відомі хіти, так і новинки 2022 року. До останніх, наприклад, можна віднести Gotham Knights і Asterigos: Curse of the Stars.
Кращі пропозиції на розпродажі
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition — 359 гривень;
- God of War Digital Deluxe Edition — 399 гривень;
- Оновлена версія God of War III — 324 гривні;
- Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint — 224 гривні;
- Call of Duty: Modern Warfare — 659 гривень;
- Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition — 599 гривень;
- Battlefield V — 249 гривень;
- Spyro Reignited Trilogy — 402 гривні;
- Horizon Zero Dawn Complete Edition — 324 гривні;
- Need for Speed Heat Deluxe Edition — 239 гривень;
- Bloodborne: Game of the Year Edition — 524 гривні;
- Vampire: The Masquerade-Swansong — 899 гривень;
- Dragon Age: Inquisition Game of the Year Edition — 119 гривень;
- Batman: Arkham Knight — 324 гривні;
- Gotham Knights: Deluxe Edition — 1374 гривні;
- Asterigos: Curse of the Stars — 887 гривень.