Акція триватиме до 22 грудня.

В PlayStation Store почався розпродаж "Новорічні пропозиції". Він триватиме до 22 грудня, 01:59 за київським часом. Потім, найімовірніше, стартує основна святкова акція.

Знижки в рамках розпродажу досягають 80%, хоча окремі товари подешевшали відразу на 90%, але це більше виключення з правил. Серед ігор за зниженими цінами присутні як відомі хіти, так і новинки 2022 року. До останніх, наприклад, можна віднести Gotham Knights і Asterigos: Curse of the Stars.

Кращі пропозиції на розпродажі

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition — 359 гривень;

God of War Digital Deluxe Edition — 399 гривень;

Оновлена версія God of War III — 324 гривні;

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint — 224 гривні;

Call of Duty: Modern Warfare — 659 гривень;

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition — 599 гривень;

Battlefield V — 249 гривень;

Spyro Reignited Trilogy — 402 гривні;

Horizon Zero Dawn Complete Edition — 324 гривні;

Need for Speed Heat Deluxe Edition — 239 гривень;

Bloodborne: Game of the Year Edition — 524 гривні;

Vampire: The Masquerade-Swansong — 899 гривень;

Dragon Age: Inquisition Game of the Year Edition — 119 гривень;

Batman: Arkham Knight — 324 гривні;

Gotham Knights: Deluxe Edition — 1374 гривні;

Asterigos: Curse of the Stars — 887 гривень.

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