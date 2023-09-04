Але доведеться почекати до 2024 року.

Лише через два місяці після релізу Final Fantasy XVI на консолі PlayStation 5 розробники з Square Enix офіційно оголосили про те, що ПК-версія екшену знаходиться в активній розробці.

Крім того, команда працює над двома сюжетними доповненнями для FF16 – поки що про них особливо не поширюються. Але докладніше про DLC, як і про версію для ПК, повинні розповісти до кінця 2023 року.

Також для PlayStation 5-версії вже сьогодні було випущено безкоштовне оновлення з декількома геймплейними поліпшеннями і альтернативними скінами для персонажів.

Як відомо, спочатку розробники не ставили перед собою мету випустити FF16 тільки на одній платформі, але Sony давно має міцні партнерські зв'язки зі Square Enix і зробила "найкращу пропозицію". До речі, Final Fantasy VII Rebirth, яка виходить на початку 2024 року, теж буде ексклюзивом PS5, слідуючи по стопах свого попередника, який був тимчасовим ексклюзивом PS4.

Нагадаємо, нещодавно на ПК також дебютував Ratchet and Clank: Rift Apart – він був одним з перших ексклюзивів PS5 і головним рекламним проєктом під час виходу консолі Sony. Його можна придбати як у Steam, так і в Epic Games Store

Final Fantasy XVI – що потрібно знати про гру

Це продовження однієї з найулюбленіших гравцями серій японських екшен-RPG. 16-та частина, як і всі попередні, є самостійною грою і розповідає окрему історію.

FF16 – перша екшен-RPG в серії. Інакше кажучи, всі бої в грі відбуваються в реальному часі. Гравці можуть битися як холодною зброєю, так і використовувати різноманітні магічні здібності, комбінуючи їх між собою.

Реліз гри на PS5 відбувся в кінці червня. Середня оцінка тайтла на агрегаторі Metacritic становить 88 балів зі 100 від преси і 8,3 з 10 від геймерів.

Вас також можуть зацікавити новини: