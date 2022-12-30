Йдеться про Daymare: 1998.

Роздачі ігор — це популярний спосіб привернути увагу великої аудиторії до свого сервісу. Наприклад, новорічна акція з щоденними безкоштовними проектами в Epic Games Store наробила багато шуму. Вона вже майже завершилася, хоча користувачі все ще можуть отримати повне видання Dishonored. А зараз зі схожою ініціативою виступив магазин GOG. Адміністрація сервісу дарує користувачам хорор Daymare: 1998, духовного спадкоємця Resident Evil 2.

Забрати гру можна на головній сторінці майданчика. Потрібно лише попередньо авторизуватися і натиснути на відповідне вікно. Після цього хорор з'явиться в бібліотеці. Акція триватиме до 2 січня, 16:00 за київським часом.

Daymare: 1998 — основні подробиці гри

Це хорор від команди Invader Studios, а також видавництв Destructive Creations і All in! Games. Спочатку гра створювалася, як фанатський ремейк Resident Evil 2. Але, коли Capcom вирішила створити офіційне переосмислення свого хорора, Daymare: 1998 переросла в самостійний проект з новою назвою.

Сюжет гри розповідає про інцидент з хімічною зброєю, який призвів до перетворення жителів маленького містечка в монстрів.

У проекті реалізовано три головних героя, кожен з яких переслідує свої цілі. Основна з них — з'ясувати подробиці зараження.

Геймплей в Daymare: 1998 створений за канонами Resident Evil. Гравці повинні шукати зброю і ресурси, складати все в інвентарі, викидаючи зайве, битися з ворогами і вирішувати головоломки. Акцент робиться на елементах виживання, тобто нестачі спорядження та сильних ворогах.

На Metacritic Daymare: 1998 отримала низькі бали від критиків — 53 на PS4 і 62 на ПК. Користувачі були більш прихильними і поставили оцінки в районі 7 балів.

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