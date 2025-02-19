Маркк Меррілл дуже любить жанр MMORPG, тому сподівається на успіх такої гри за LoL.

Марк Меррілл, співзасновник Riot Games і президент з розробки ігор, обговорив довгоочікувану MMO у всесвіті League of Legends на конференції DICE.

Він підтвердив, що у проєкту все ще немає точних термінів виходу, але з гумором зауважив, що сподівається побачити його реліз раніше, ніж люди висадяться на Марсі.

За словами Меррілла, однією з причин, чому він вірить в успіх MMO, є його особиста прихильність до жанру. Він вважає, що багато гравців з ностальгією згадують свої перші MMO і мріють випробувати це почуття заново. Riot Games, на його думку, ідеально підходить для створення подібного проєкту, оскільки вже багато років розширює і поглиблює всесвіт League of Legends:

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"Люди хочуть відчути себе всередині цього світу, пробігтися по Рунтеррі. І ми хочемо допомогти їм із цим".

Раніше Марк Меррілл міркував, що вони з Riot зробили "Аркейн" унікальним серіалом, аналогів якому просто немає на західному ринку анімації.

Крім того, нещодавно творці стратегії Dune: Spice Wars анонсували масштабну космічну MMORPG SpaceCraft про підкорення всесвіту після того, як його стародавня раса вигнала людство із Землі.

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