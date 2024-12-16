CD Projekt RED уже давно планує фільм за Cyberpunk.

Ідріс Ельба заявив, що не проти ще раз знятися в Cyberpunk 2077, але цього разу як живий актор.

В інтерв'ю виданню Screen Rant Ельба розповів, що якщо якась гра і заслуговує на екранізацію, то це Cyberpunk 2077 від CD Projekt RED. Актор також поділився, що дуже хотів би взяти участь у створенні цієї картини разом із Кіану Рівзом:

"Я думаю, що якщо який-небудь фільм і міг би екранізувати гру, то це Cyberpunk 2077, і я вважаю, що персонаж Рівза і мій персонаж разом були б вау. Тож давайте втілимо це в життя."

Раніше директор CD Projekt RED Міхал Новаковський заявляв, що вони працюють над концептом фільму за Cyberpunk 2077. Виробництвом займеться компанія Anonymous Content, вона ж знімала "Вічне сяйво чистого розуму" з Джимом Керрі та серіали "Містер робот" і "Справжній детектив", також вона робитиме адаптацію Life is Strange спільно зі стрімінгом Hulu.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що почалися зйомки другого сезону екранізації Fallout. Актор Волтон Гоггінс, який зіграв у серіалі Гуля Купера, поділився першою фотографією з майданчика.

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