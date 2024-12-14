Комікс розповідає передісторію Ребекки.

CD Projekt RED продовжує засипати фанатів контентом за Cyberpunk 2077. Компанія раптово випустила мангу за гучною адаптацією Cyberpunk: Edgerunners.

Анонс манги Cyberpunk: Edgerunners MADNESS стався в соціальних мережах серіалу. Перший розділ уже доступний для купівлі, а повна історія вийде у 2025 році:

"Не сердьтеся, що ми тримали це в секреті. Перший розділ офіційної манги Cyberpunk: Edgerunners MADNESS уже вийшов деякими мовами, а повний том вийде у 2025 році."

Cyberpunk: Edgerunners MADNESS стала приквелом до подій серіалу. Манга розповідає історію Ребекки і Пілара до того, як вони потрапили в загін Мейна. Сценарій писав продюсер Edgerunners Бартош Штибор, а ілюстраціями займається художник Asano, який також працював над аніме BNA: Brand New Animal від тієї ж студії Trigger.

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Наразі манга доступна 7 мовами: англійською, японською, польською, італійською, німецькою, іспанською, німецькою та французькою.

Раніше ми розповідали, що останній патч для Cyberpunk 2077 підняв продуктивність останньої лінійки процесорів Intel на 33%.

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