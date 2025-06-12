Над ним працює студія Bloober Team – автори ремейка Silent Hill 2. Терміни релізу поки невідомі

Konami анонсувала ремейк оригінального Silent Hill, випущеного 1999 року. Над ним працює студія Bloober Team – творці високо оціненого ремейка Silent Hill 2.

Bloober Team і Konami уклали нову угоду про співпрацю ще в лютому цього року. Тоді з'ясувалося, що польські розробники взялися за створення нової гри за однією з франшиз японського видавця.

Деталі оновленої версії гри не розкриваються, але можна припустити, що ремейк використовуватиме той самий рушій і технологічні напрацювання, що й SH 2. Жодної інформації поки немає, крім короткого тизера, що повідомляє про те, що робота йде.

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Silent Hill розповідає про пригоди письменника Гаррі Мейсона, який шукає свою зниклу доньку Шеріл у таємничому місті Сайлент Гілл. Під час гри Гаррі швидко з'ясовує, що в місті діє культ, який намагається воскресити якесь божество. Сюжет гри багатий на символізм і багатошарові метафори, а саундтрек вважається одним із найкращих ігрових саундтреків за всю історію відеоігор.

Нагадаємо, у вересні цього року виходить Silent Hill f – перша за багато років нова частина культової серії. Сюжет заснований на оповіданні популярного японського автора Рюкісі07 ("Коли співають цикади") і розповідає про місто Ебісугаока в Японії 1960-х років, яке раптово опинилося оповите туманом і перетворилося на в'язкий кошмар.

У самих Bloober Team цього року виходить Cronos: The New Dawn, сурвайвал-хоррор від 3-ї особи з подорожами в часі. Підтверджено українські субтитри.

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