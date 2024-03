Також представлені знижки на цілі франшизи.

Компанія Valve запустила сезонний розпродаж ігор у магазині Steam. Він триватиме до 19:00 21 березня. Також щодня можна отримувати безкоштовні наліпки.

З повним переліком ігор зі знижками можна ознайомитися на головній сторінці сервісу.

Що можна придбати по "солодкій" ціні:

Cyberpunk 2077 – 549 грн (-50%);

Sid Meier’s Civilization VI Anthology – 544 грн (-84%);

Baldur’s Gate 3 – 809 грн (-10%);

STAR WARS Jedi: Survivor – 764 грн (-55%);

Sherlock Holmes The Awakened — 364 грн (-60%);

Starfield — 1 138 грн (-33%);

Mass Effect Legendary Edition — 224 грн (-85%);

Mortal Kombat 1 — 1109 грн (-40%);

Spider-Man: Miles Morales — 899 грн (-40%);

Resident Evil 2 Remake — 316 грн (-75%);

Hogwarts Legacy — 799 грн (-50%);

Cities: Skylines II — 1 097 грн (-10%);

Grand Theft Auto V: Premium Edition — 313 грн (-63%);

Diablo IV — 1 224 грн (-50%).

Також Valve підготувала добірки ігор за жанрами і окремо великі знижки на ігри окремих франшиз. Зокрема, на деякі ігри серії Need for Speed пропонують знижки на рівні аж до 90-95%, а на Warhammer - до 91%. Не сильно відстали представники таких франшиз як:

Civilization – до 91%;

Fallout – до 75%;

DOOM – до 80%;

Resident Evil - до 75%;

The Elder Scrolls - до 75%;

Assassin's Creed - до 75%;

Call of Duty - до 67%.

Загалом список представлених ігор досить значний, а тому кожен зможе знайти щось собі до смаку.

Як відомо, березень подарує нам декілька довгоочікуваних релізів. Так, нова частина культової серії хорорів з елементами виживання Alone in the Dark має вийти вже 20 березня, а вже 21 березня, стане доступним і Horizon Forbidden West, при чому одразу у виданні з усіма доповненнями.

