Від симуляторів ферми до рогаликів і навіть рольових ігор – це ідеальні ігри для коротких сесій по 15-30 хвилин.

У наші дні відеоігри стали більш відповідальними. Деякі з них вимагають тривалих сеансів, які можуть затягнутися на кілька годин. Найяскравіший приклад – Baldur's Gate 3.

Якщо ви шукаєте ігри, в які можна зайти після робочого дня, "погамати" 15-30 хвилин і продовжити займатися своїми справами, то журналісти The Gamer зібрали список із 10 чудових ігор, які ідеально підходять для коротких сесій.

Stardew Valley. Ідеальний симулятор ферми без обмежень у часі, що дає змогу геймерам розвиватися у своєму власному темпі. Навіть 20 хвилин, витрачені на посадку і полив культур, можуть у майбутньому мати великий вплив на вашу ферму.

Animal Crossing: New Horizons. Симулятор соціального життя на (не)населеному острові: ви облаштовуєте житло, добуваєте ресурси і спілкуєтеся з іншими NPС. Принадність гри в тому, що вам взагалі не доведеться витрачати багато часу на що-небудь, якщо ви цього не хочете.

Don't Starve. Практично ідеальна розвага для любителів "виживалок". Ігровий процес простий та інтуїтивний: збирати ресурси або полювання на монстрів для корисних матеріалів для крафту. І за півгодини в грі можна зробити багато чого.

Valheim. Ще один виживач, утім, уже у відкритому світі. Геймплейного контенту тут вдосталь: землеробство, полювання, будівництво, збиральництво, риболовля, рудна справа, кулінарія і багато іншого. Сама гра дає змогу вам ставити свої щоденні цілі настільки амбітно, наскільки ви захочете.

Splatoon 3. Якщо вам більше до душі стрілялки. Тривалість матчів залежить від обраного вами змагального режиму, але вони не займають багато часу – наприклад, "Битва за територію" триває лише три хвилини.

Hades. Майже всі "рогалики" підходять для проходження короткими сесіями від 15 до 30 хвилин. Уся суть жанру полягає в постійному відчутті прогресу і поліпшенні своїх навичок, а сюжет продовжується навіть після смерті.

Dreamscaper. Ще один рогалик із циклами сну і пробудження, який можна проходити скільки завгодно разів. Реіграбельність гри поєднана з сюжетом, тому кожна дрібниця має значення, що робить її однією з найкращих ігор для коротких сесій.

Borderlands 3. Динамічні та кумедні побічні завдання роблять "Борду" однією з найкращих у жанрі RPG-шутера, у яку можна грати щодня, але потроху.

The Outer Worlds. Нелінійна, дуже захоплива й одна з найкращих РПГ останніх років. До того ж вона справді смішна, не вимагає великих зусиль, а ручне збереження доступне, хоч би де ви були.

Marvel's Spider-Man. Все просто: є відкритий світ, де завжди щось відбувається. Можна піти за сюжетом, а можна зайнятися побічними активностями або битися з випадковими лиходіями, яких ви зустрінете в провулках і навіть на дахах.

Вас також можуть зацікавити новини: