10 найкращих відеоігор, у які можна грати потроху щодня/ фото The Gamer

У наші дні відеоігри стали більш відповідальними. Деякі з них вимагають тривалих сеансів, які можуть затягнутися на кілька годин. Найяскравіший приклад – Baldur's Gate 3.

Якщо ви шукаєте ігри, в які можна зайти після робочого дня, "погамати" 15-30 хвилин і продовжити займатися своїми справами, то журналісти The Gamer зібрали список із 10 чудових ігор, які ідеально підходять для коротких сесій.

  • Stardew Valley. Ідеальний симулятор ферми без обмежень у часі, що дає змогу геймерам розвиватися у своєму власному темпі. Навіть 20 хвилин, витрачені на посадку і полив культур, можуть у майбутньому мати великий вплив на вашу ферму.

  • Animal Crossing: New Horizons. Симулятор соціального життя на (не)населеному острові: ви облаштовуєте житло, добуваєте ресурси і спілкуєтеся з іншими NPС. Принадність гри в тому, що вам взагалі не доведеться витрачати багато часу на що-небудь, якщо ви цього не хочете.

  • Don't Starve. Практично ідеальна розвага для любителів "виживалок". Ігровий процес простий та інтуїтивний: збирати ресурси або полювання на монстрів для корисних матеріалів для крафту. І за півгодини в грі можна зробити багато чого.

  • Valheim. Ще один виживач, утім, уже у відкритому світі. Геймплейного контенту тут вдосталь: землеробство, полювання, будівництво, збиральництво, риболовля, рудна справа, кулінарія і багато іншого. Сама гра дає змогу вам ставити свої щоденні цілі настільки амбітно, наскільки ви захочете.

  • Splatoon 3. Якщо вам більше до душі стрілялки. Тривалість матчів залежить від обраного вами змагального режиму, але вони не займають багато часу –  наприклад, "Битва за територію" триває лише три хвилини.

  • Hades. Майже всі "рогалики" підходять для проходження короткими сесіями від 15 до 30 хвилин. Уся суть жанру полягає в постійному відчутті прогресу і поліпшенні своїх навичок, а сюжет продовжується навіть після смерті.

  • Dreamscaper. Ще один рогалик із циклами сну і пробудження, який можна проходити скільки завгодно разів. Реіграбельність гри поєднана з сюжетом, тому кожна дрібниця має значення, що робить її однією з найкращих ігор для коротких сесій.

  • Borderlands 3. Динамічні та кумедні побічні завдання роблять "Борду" однією з найкращих у жанрі RPG-шутера, у яку можна грати щодня, але потроху.

  • The Outer Worlds. Нелінійна, дуже захоплива й одна з найкращих РПГ останніх років. До того ж вона справді смішна, не вимагає великих зусиль, а ручне збереження доступне, хоч би де ви були.

  • Marvel's Spider-Man. Все просто: є відкритий світ, де завжди щось відбувається. Можна піти за сюжетом, а можна зайнятися побічними активностями або битися з випадковими лиходіями, яких ви зустрінете в провулках і навіть на дахах.

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