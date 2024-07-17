Розробники Space Marine 2 підтвердили витік і попросили всіх дочекатися офіційного релізу у вересні.

Warhammer 40,000: Space Marine 2, продовження пригодницького екшен-слешера, на який фанати чекали з часів PS3 і Xbox 360, з'явився на торрентах майже за два місяці до офіційного релізу.

Судячи з коментарів очевидців, це "збірка для розробників" (development build), яку можна пройти від початку і до кінця. У даній версії тайтла відсутні лише деякі рядки тексту і фінальні версії ассетів, загальний розмір збірки становить близько 75 гігабайт.

Розробники гри вже встигли випустити офіційне звернення, в якому підтвердили витік, але назвали цей білд застарілим майже на рік (автор витоку вважає його релізним) і попросили всіх, хто чекає на гру, не псувати собі враження від цієї незакінченої версії та дочекатися офіційного релізу екшену.

У мережі також з'являлася інформація про те, що в злитий білд Space Marine 2 може бути вбудований криптомайнер або щось ще менш приємне. Тому будьте обережні з подібними витоками та спойлерами. На YouTube вже з'являються записи геймплею з білда.

Офіційно Space Marine 2 вийде за два місяці – 9 вересня на ПК, PS5 і Xbox Series X/S. Розробники обіцяють, що сиквел буде "набагато епічнішим" за оригінал в усьому, але особливо в плані геймплея, щоб гравці відчули себе "бійцями, що несуть смерть".

Warhammer 40,000: Space Marine 2 потрапив до нашого списку гаряче очікуваних ігор 2024 року, які отримають українську локалізацію. Також серед них знайдеться культовий хорор, сиквел однієї з найкращих рольових ігор останніх років, і, звісно ж, Сталкер.

Нагадаємо, раніше Microsoft анонсувала підвищення цін на Game Pass, зокрема в Україні. Зміни відбуваються за місяць до виходу нової гри Call of Duty, яка вперше з'явиться в Game Pass у день релізу.

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