Глядачів порадували анонсами і трейлерами очікуваних проектів.

Нещодавно видавництво Nacon провело своє цифрове шоу Nacon Connect. На ньому показали ігри компанії, які вийдуть в осяжному майбутньому. Частину з них презентували вперше, а інші, як The Lord of the Rings: Gollum, обзавелися свіжими трейлерами. Ми розповіли про найцікавіші проекти, продемонстровані в рамках трансляції.

RoboCop: Rogue City

Шутер про Робокопа від творців Terminator: Resistance. У свіжому трейлері вперше показали геймплейні кадри. Головний герой використовує різну зброю і застосовує особливості свого роботизованого тіла. Події проекту розгортаються в Детройті, який охопила злочинність. RoboCop: Rogue City вийде в червні 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

Steelrising

Рольовий екшен в дусі Dark Souls і Bloodborne від розробників GreedFall і The Technomancer. У новому ролику показали різноманітність супротивників і босів. Серед них є як жива гільйотина, так і величезний голем. Steelrising вийде 8 вересня 2022 року ПК, PS5, Xbox Series X і Series S.

Ad Infinitum

Психологічний хорор в антуражі Першої світової війни. Окопи, трупи, моторошні образи, зміна реальності, втеча від супротивників — в цілому все стандартно. Реліз відбудеться 20 квітня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

Crown Wars — The Black Prince

Покрокова тактична стратегія в сетингу Столітньої війни. Користувачам належить битися з ворожим фракціями, формувати команду героїв, прокачувати бійців, розвивати свій замок і так далі. Crown Wars — The Black Prince вийде в 2023 році на ПК, PS5, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.

Gangs of Sherwood

Ще один кооперативний бойовик про пригоди Робін Гуда і його команди. У грі потрібно зібрати групу людей, вибрати одного з чотирьох героїв з унікальними навичками і відправитися грабувати багатих, щоб віддати гроші бідним. Судячи з усього, Gangs of Sherwood може легко повторити незавидну долю торішньої Hood: Outlaws & Legends. Проект вийде на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S, терміни запуску поки не розголошуються.

Clash: Artifacts of Chaos

Beat 'em up у фентезійному світі зі стилістикою Borderlands. Головний герой гри — воїн-відлюдник, який повинен піклуватися про незвичайну дитину. Реліз Clash: Artifacts of Chaos відбудеться в лютому 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

Session: Skate Sim

Симулятор скейтбордингу, і цим все сказано. Головна мета — виконувати якомога більш видовищні трюки на кожній локації. Гра вже доступна в ранньому доступі на ПК (Steam, EGS), Xbox One, Xbox Series X і Series S. А на PlayStation вона з'явиться 22 вересня 2022 року з виходом повної версії.

Ravenswatch

Ізометричний бойовик з елементами "рогалика" в дусі Hades від творців Curse of the Dead Gods. У грі належить подорожувати по світу, натхненному похмурими казками і легендами, битися з ворогами і вдосконалювати персонажа. Проходити проект можна як поодинці, так і в кооперативі. Ravenswatch вийде в ранньому доступі на ПК в 2023 році, а пізніше добереться до PS5, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.

War Hospital

Стратегія в антуражі Першої світової війни. Користувачі будуть в ролі медиків розвивати госпіталь, лікувати поранених і приймати нелегкі моральні рішення. War Hospital вийде на початку 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S.

Test Drive Unlimited Solar Crown

Свіжий дивний трейлер гоночної гри. Показали пару картинок і розповіли, як круто колекціонувати автомобілі. Нова Test Drive вийде в 2023 році на ПК, PS5, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.

Terminator Survival Project

Безіменний симулятор виживання у всесвіті "Термінатора". У кінематографічному тизері можна побачити, як Т-800 знаходить когось в амбарі. Гра створюється для ПК і консолей.

