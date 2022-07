У ролику вперше повноцінно продемонстрували геймплей проекту.

Видавництво Nacon провело цифрове шоу з демонстрацією своїх майбутніх ігор. В рамках заходу показали дебютний геймплейний трейлер The Lord of the Rings: Gollum — гри про Голума у всесвіті "Володаря перснів" від студії Daedalic Entertainment.

Ролик коротко демонструє основні механіки в прийдешньому проекті. Одна з них — потайне пересування. Головний герой не може битися з ворогами тому він ховається в траві, плаває під водою і відволікає супротивників за допомогою кидків каменю. Голум також здатний ховатися в тіні, щоб ставати менш помітним.

Ще одна вагома частина ігрового процесу — це платформінг. Протагоніст вміє лазити вертикальними поверхнями і уступами, далеко стрибати і пересуватися на чотирьох кінцівках. Швидкість і спритність Голума стануть одним з важливих інструментів для подолання перешкод.

Крім геймплейних механік, в свіжому трейлері показали локації, які відвідають гравці. Сюди входять як похмурі фортеці на території Мордора, так і світлі ельфійські ліси. Однак основна частина пригоди розгортатиметься у володіннях Саурона.

The Lord of the Rings: Gollum — центральні подробиці

Сюжет гри присвячений раніше невідомій главі історії Голума. Користувачі побачать, як він був рабом в Барад-дурі і гостював у ельфів Лихолісся. А основна ціль протагоніста — знову заволодіти Єдиним Перснем.

При проходженні користувачам знадобиться приймати рішення, схиляючись до однієї з особистостей головного героя — злісного Голума або доброго Смеагола.

Геймплей в проекті типовий для стелс-пригод: гравці будуть таємно долати локації, вивчати місцевість і вирішувати просторові головоломки.

The Lord of the Rings: Gollum вийде 1 вересня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.

