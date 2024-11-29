На релізі Marvel Rivals похвалиться великим ростером із 28 персонажів із коміксів Marvel.

Розробники геройського шутера у всесвітній коміксів Marvel повідомили, що гра пішла на золото. Реліз Marvel Rivals запланований на 6 грудня.

Геймплейно гра нагадує інший геройський шутер - Overwatch. Дві команди битимуться за захоплення точки або захист вантажу, залежно від обраного режиму гри. У грі буде доступно 9 карт із різних серій коміксів. Розробники зосередили сюжет на темі мультивсесвітів, щоб зняти з себе обмеження на локації та персонажів.

На релізі в Marvel Rivals буде доступно 28 персонажів. Розробники вибрали найбільш знакових героїв для всесвіту, включно з Людиною-павуком, Доктором Стренджем, Залізною людиною, Зоряним лордом і багатьма іншими.

Відео дня

Як у будь-якій грі-сервісі в Marvel Rivals будуть сезонні івенти. Проєкт стартує з нульового сезону Doom's Rise, у якому гравцям розкажуть про появу всесвіту гри та мету всіх присутніх героїв.

Marvel Rivals буде доступна безкоштовно на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що Blizzard повернула класичні режими в Overwatch 2. У грі знову доступні матчі 6 на 6, але це акція тільки на обмежений час.

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