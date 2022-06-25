Про який проект йде мова, не уточнюється.

Актор Темуера Моррісон, який відомий за роллю Боби Фетта в серіалі "Мандалорець" і сольному шоу персонажа, натякнув на створення нової гри у всесвіті "Зоряних війн". Найімовірніше, виконавець взяв участь у розробці проекту.

Темуера Моррісон дав невелике інтерв'ю GamingBible в рамках Star Wars Celebration. Він розповів, що озвучував героїв кількох ігор. За словами актора, це складніше, ніж зніматися в кіно або серіалі, адже потрібно передавати всі емоції виключно за допомогою голосу.

А в кінці розмови Моррісон натякнув на новий проект у всесвіті "Зоряних війн". Він сказав: "Щось буде, я можу повідомити вам про це". Судячи з туманного висловлювання виконавця Боби Фетта, скоро має відбутися якийсь анонс.

Є ймовірність, що Моррісон задіяний в розробці вже представленої гри. Але тоді він міг би дати більше конкретної інформації.

Які проекти у всесвіті "Зоряних війн" зараз створюються

Respawn Entertainment розробляє відразу три гри по франшизі. Перша — Star Wars Jedi: Survivor, сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order про пригоди Кела Кестіса. Друга і третя — шутер від першої особи і стратегія, яка створюється в партнерстві з колишніми авторами XCOM і Civilization.

Quantic Dream працює над Star Wars Eclipse — нелінійною грою у відкритому світі в антуражі Епохи Розквіту Республіки.

Aspyr Media відповідає за ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic з численними оновленнями геймплея і графіки.

Ubisoft і Massive Entertainment створюють поки неназваний проект у відкритому світі.

Skydance New Media працює над кінематографічним пригодницьким екшеном. Більше деталей про гру поки не розкривається, але виробництво очолює Емі Хенніг. Вона брала участь у створенні ігор серій Uncharted і Legacy of Kain, а також працювала над Project Ragtag — скасованим екшеном у всесвіті "Зоряних війн" від Visceral Games.

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