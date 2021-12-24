З такою кількістю труднощів не факт, що проект взагалі вийде.

На The Game Awards 2021 студія Quantic Dream анонсувала Star Wars Eclipse — нову гру у всесвіті "Зоряних війн". Це буде екшен у відкритому світі з розгалуженим сюжетом і декількома головними героями. Однак користувачам, які почали з нетерпінням чекати проект, варто зменшити надії. Згідно з інсайдерськими даними, розробка Star Wars Eclipse загрузла в серйозних проблемах.Читайте такожГряде затемнення: анонсована нова гра у всесвіті "Зоряних війн" Star Wars Eclipse

Відомостями поділився Том Хендерсон — один з найнадійніших інформаторів в індустрії. Раніше він публікував правдиві деталі про Call of Duty: Vanguard, Battlefield 2042 та інші ігри. А ще Інсайдер став першим, хто розповів про існування Star Wars Eclipse, тому йому можна довіряти.

За словами Тома Хендерсона, спочатку гра створювалася в якості MMORPG під кодовою назвою Project Karma. Її представили Sony, але компанія відмовилася підтримувати Quantic Dream через слабкі фінансові результати Detroit: Become Human. Потім студія прийшла до Lucasfilm, яка погодилася стати партнером. Однак зараз команда зазнає труднощів з рушієш, який не підходить для реалізації відкритого світу. Розробка мультиплеєра теж буксує через технології Quantic Dream.

Інші проблеми зі Star Wars Eclipse

Проект створюється вже півроку, але у авторів все ще немає робочої тестової збірки. Це дуже поганий сигнал.

Після релізу Detroit: Become Human Quantic Dream мала намір продатися, але не знайшла покупця. Ніхто не захотів йти на угоду через скандали з токсичною атмосферою в студії. З цієї ж причини команда відчуває гостру нестачу кадрів. Quantic Dream потрібні фахівці в усіх напрямках — на її сайті відкриті десятки вакансій.

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