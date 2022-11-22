Для цього знадобилося скористатися модифікацією.

Ігри з великими відкритими світами набиті секретами, які фанати часом шукають роками — Skyrim не дасть збрехати. В Cyberpunk 2077 є свої таємниці, і одну з них нещодавно виявив відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Oshin. Користувач відшукав секретну легендарну зброю Джонні Сільверхенда.

Увага: далі в матеріалі присутні несуттєві спойлери до сюжету гри.

Ентузіаст повідомив, що досліджував світ Cyberpunk 2077 з модифікацією NoClip. Вона дозволяє вільно літати віртуальним простором. Oshin активував мод між першим і другим актом — у флешбеку з Джонні Сільверхендом у головній ролі.

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Користувач вирішив побродити вулицями Найт-Сіті цим персонажем. Ентузіаст підійшов до торговця і побачив, що в інвентарі Сільверхенда знаходиться секретна легендарна зброя. Вона називається Револьвер Джонні і виглядає, як Malorian Arms 3516. Це зброя героя Кіану Рівза, яку можна отримати після виконання завдання "Слідами минулого". В описі револьвера сказано: "Має злу натуру. Як і його господар""

Користувачі відразу почали будувати теорії щодо цієї зброї. Найбільш правдоподібно звучить версія, що Револьвер Джонні — це тестова версія Malorian Arms 3516, яку розробники з CD Projekt RED забули видалити з фінальної версії гри.

Більше про Cyberpunk 2077

У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.

Гра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На консолях поточного покоління є 5-годинне демо, яке дозволяє випробувати Cyberpunk 2077.

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