Величезний змій прослизнув у вітальні Слизерина.

Hogwarts Legacy — це неймовірно деталізована екшен-RPG. Розробники навіть реалізували поступову зміну світу гри в залежності від сезону. При такій увазі до дрібниць відсутність відсилань до екранізацій "Гаррі Поттера" була б дивною. На щастя, відповідних "пасхалок" в проекті вистачає, і деякі з них здатні здивувати. До таких належить і раптове зіткнення з василіском.

Змія з фільму "Гаррі Поттер і Таємна кімната" виявив користувач Twitter під псевдонімом MaximRagey. Він встиг записати момент на відео, яке присутнє нижче. Відсилання можна побачити в факультетській кімнаті Слизерина. Однак на поточний момент все ще незрозуміло, за яких умов з'являється Василіск.

У ролику MaximRagey просто біг крізь приміщення. Коли він наблизився до кам'яних сходів, що ведуть на другий поверх, зверху з'явився улюблений змій Салазара Слизерина. Він швидко проповз крізь факультетську вітальню і зник. Гравцеві не вдалося розглянути василіска ближче, адже в цей момент сходи перетворилася в пандус, і вибігти наверх було неможливо. Схоже, розробники вирішили, що не слід дозволяти користувачам контактувати зі змієм.

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Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийшла 10 лютого 2023 року на PS5, Xbox Series X, Series S та ПК. На PS4 і Xbox One гра загляне 4 квітня, а на Nintendo Switch — 25 липня.

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