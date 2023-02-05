Здалеку вона виглядає, як справжня.

Фанати Minecraft нерідко відтворюють в грі пам'ятки або місця з реального світу. Наприклад, на початку листопада один з ентузіастів спорудив у проекті Лас-Вегас-Стріп, включаючи найбільше колесо огляду в світі "Хай Роллер". А нещодавно менш масштабним, але теж вражаючим творінням відзначився відвідувач форуму Reddit під псевдонімом JustReza09. Він побудував в Minecraft Ейфелеву вежу.

Користувач опублікував кілька фотографій своєї роботи. Знімки демонструють ігрову версію паризької пам'ятки з різних сторін. На одній з картинок Ейфелева вежа показана на дистанції і виглядає, немов бездоганна копія оригіналу.

JustReza09 реалізував споруду в масштабі 1 до 1. Тобто версія пам'ятки з гри теж має висоту приблизно 330 метрів. Точних вимірів автор не проводив, але намагався відповідати оригіналу.

Відео дня

На свою Ейфелеву вежу ентузіаст витратив два дні. Він підібрав матеріали, які підходять для будови за колірною градацією, розрахував правильне розташування всіх кубів і подбав про освітлення. З купою дрібних вогників споруда виглядає ще більш барвисто.

Minecraft-основні подробиці

Це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, будувати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, Розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft продала 200 мільйонів примірників, що робить її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

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