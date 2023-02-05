Гравець побудував в Minecraft гігантську Ейфелеву вежу в масштабі 1 до 1 / фото JustReza09

Фанати Minecraft нерідко відтворюють в грі пам'ятки або місця з реального світу. Наприклад, на початку листопада один з ентузіастів спорудив у проекті Лас-Вегас-Стріп, включаючи найбільше колесо огляду в світі "Хай Роллер". А нещодавно менш масштабним, але теж вражаючим творінням відзначився відвідувач форуму Reddit під псевдонімом JustReza09. Він побудував в Minecraft Ейфелеву вежу.

Ейфелева вежа в Minecraft / фото JustReza09

Користувач опублікував кілька фотографій своєї роботи. Знімки демонструють ігрову версію паризької пам'ятки з різних сторін. На одній з картинок Ейфелева вежа показана на дистанції і виглядає, немов бездоганна копія оригіналу.

Ейфелева вежа в Minecraft / фото JustReza09

JustReza09 реалізував споруду в масштабі 1 до 1. Тобто версія пам'ятки з гри теж має висоту приблизно 330 метрів. Точних вимірів автор не проводив, але намагався відповідати оригіналу.

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Ейфелева вежа в Minecraft / фото JustReza09

На свою Ейфелеву вежу ентузіаст витратив два дні. Він підібрав матеріали, які підходять для будови за колірною градацією, розрахував правильне розташування всіх кубів і подбав про освітлення. З купою дрібних вогників споруда виглядає ще більш барвисто.

Ейфелева вежа в Minecraft / фото JustReza09

Minecraft-основні подробиці

  • Це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, будувати будинки і навіть міста.
  • Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, Розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.
  • Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.
  • Станом на середину 2020 року Minecraft продала 200 мільйонів примірників, що робить її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

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