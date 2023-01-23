Будова повністю відповідає оригіналу.

Фанати Minecraft не завжди прагнуть звести в грі масштабні фортеці, міста або навіть цілі планети, як Татуїн з "Зоряних війн". Іноді вони фокусуються на невеликих, але красивих і деталізованих творіннях. І нещодавно в цей список потрапив будинок Кратоса з двох останніх частин God of War.

За роботу відповідальний відвідувач форуму Reddit під псевдонімом JayBeae. Він опублікував кілька зображень будівлі в Minecraft. Будинок максимально схожий на оригінал з поправкою на кубічну форму об'єктів в грі. Конструкція виконана з дерева і має характерний дах, який відповідає скандинавській архітектурі. Його одна сторона спеціально подовжена і підперта балками, щоб вийшов навіс.

JayBeae також створив характерний дизайн передньої та задньої частин, а також вхідні двері, схожі на оригінальні. Збоку ентузіаст розставив додаткові джерела освітлення, а фасад прикрасив талісманом, підкреслюючи антураж God of War. Робота сподобалася користувачам Reddit, і вони поставили 1,2 тисячі лайків.

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Minecraft — основні подробиці

Це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, створювати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшлася тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

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