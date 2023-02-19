Для цього знадобилося підготувати кілька транспортних засобів.

В Grand Theft Auto: Vice City є чимало складних місій. Наприклад, всі пам'ятають завдання з бомбами на будівельному майданчику або фінальне доручення. У цей список також входить квест "Чотири ключки" (Four Iron), який розгортається на полі для гольфу. Однак згадану місію можна пройти досить просто, якщо скористатися методом відвідувача форуму Reddit під псевдонімом Vile35.

Він опублікував відео, в якому показав хитрий трюк. Головна складність квесту "Чотири ключки" полягає у відсутності спорядження у протагоніста. Всю зброю необхідно залишити біля входу на поле для гольфу. А ціль оберігає банда охоронців з ключками.

Однак Vile35 знав, як буде діяти персонаж, якого потрібно вбити. Саме тому ентузіаст заштовхав кілька машин для гольфу на похилий берег ставка. Коли автомобілі були в потрібній позиції, гравець виманив супротивників. Vile35 почав тікати і чекати, коли ціль сяде в одну з машин, і фізика зробить свою справу.

Відео дня

Через кілька секунд задум користувача реалізувався. Персонаж сів за кермо машини, завів двигун і скотився прямо в озеро. А так як плавати в GTA: Vicе City не можна, за мить ціль померла.

Коротко про Grand Theft Auto: the Trilogy — The Definitive Edition

У ремастерах майже кожен аспект візуальної складової був виконаний погано. Це стосується текстур, моделей, ефектів, рослинності, освітлення та іншого.

Оновлені версії також страждали від засилля багів. Деякі з них відчутно заважали проходити ігри.

З моменту запуску ремастери отримали патчі, які усунули частину проблем. Наприклад, вони виправили дощ у San Andreas, через який нічого не було видно.

Вас також можуть зацікавити новини: