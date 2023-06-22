Нібито вона з'являється тільки після другого проходження кампанії.

Diablo IV — це величезна гра у відкритому світі, яка наповнена відсиланнями і таємницями у відповідності зі своїми масштабами. Один із секретів свіжої екшен-RPG нібито розкрив користувач під псевдонімом AnActualSadTaco. Він стверджує, що виявив сцену після титрів.

На відео нижче демонструється перелік розробників та людей, причетних до виробництва Diablo IV. Коли список завершується, екран на мить стає чорним, а потім звучить гучний шум і з'являється зображення з червоним черепом.

За словами AnActualSadTaco, сцена після титрів стає доступною лише після другого проходження сюжетної кампанії. Ентузіаст навіть вирішив втретє дістатися до фіналу, щоб з'ясувати, чи не стане ролик довшим. Однак результат виявився негативним: відео з червоним черепом з'явилося без змін.

Поки складно уявити, який сенс закладено в сцену після титрів. Череп з рогами, зігнутими вгору, нагадує Мефісто — батька Ліліт, головного антагоніста в Diablo IV. Можливо, він з'явиться в грі разом з прийдешніми оновленнями. Але є ще один варіант — прихід в екшен-RPG Люціона. Це син Мефісто і брат Ліліт, який раніше рідко фігурував в історії Diablo. Blizzard може ввести цього персонажа в гру і направити сюжет в сторону його протистояння з сестрою.

Поки додатково ніхто не підтвердив заяву AnActualSadTaco про сцену після титрів в Diablo IV. Тому краще поставитися до інформації з часткою скепсису, адже користувач міг просто змонтувати ролик.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначилася відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеєр і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийшла 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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