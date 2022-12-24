Вона завдає 39 тисяч одиниць отруєння.

Експерименти — це звичайна діяльність для шанувальників The Elder Scrolls V: Skyrim. За одинадцять років з моменту релізу шанувальники перепробували багато всього. Вони прокачувалися до 241 рівня, не залишаючи стартову локацію, і відбирали весь одяг у жителів Вайтрана завдяки максимальному показнику крадіжки. А зараз до цього списку додалося створення алхімічного зілля, яке дозволяє з легкістю перемогти будь-якого ворога в грі.

Отруйне зілля зварив відвідувач форуму Reddit під псевдонімом AppropriatePotato848. Ентузіаст опублікував зображення з демонстрацією смертоносного зілля і його характеристик. Воно завдає 39 тисяч одиниць шкоди від отруєння.

Такий вражаючий показник досягається за рахунок ослаблення на 90% до отрути. Ефект накладається після першого удару по ворогу. Спочатку противник отримує 60 одиниць шкоди за 10 секунд, а потім кількість починає збільшуватися завдяки дебаффу.

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Зілля також має додаткові показники, які здатні розвіяти силу будь-якого противника. Воно знижує характеристики мани і витривалості на 585 і 1755 одиниць відповідно. А регенерація першої ще й зменшується на 100% протягом 975 секунд.

В результаті, якщо використати отруту, то будь-якому ворогові буде достатньо одного удару. Після атаки противник максимально ослабне і помре через шкоду від отруєння. Щоб створити таке зілля, AppropriatePotato848 прокачав алхімію до 100 рівня. Загальна ефективність зілля перевищила 48 тисяч одиниць.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуїну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

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