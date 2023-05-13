Таким способом автор зміг відчути, що дійсно знаходиться в грі.

Elden Ring — це гра, здатна подарувати унікальну пригоду. У екшен-RPG FromSoftware кожен сам вирішує, куди йти, що робити і як перемогти небезпечного ворога. Завдяки такому підходу одне проходження не буде схожим на інше. А якщо додати до філософії Elden Ring трохи креативу, то можна посилити занурення в проєкт і отримати ще більше позитивних вражень. Так зробив відвідувач форуму Reddit під псевдонімом kalamari_safari. Він записав всю свою тривалу пригоду в щоденник.

Ентузіаст опублікував фото свого блокнота в шкіряній обкладинці за мотивами "Володаря перснів". На його сторінках присутні замітки про ворогів, інформація про завдання, роздуми про світ Elden Ring і навіть маленькі малюнки. Наприклад, kalamari_safari повністю описав процес оновлення своєї зброї. А ще він переніс в щоденник всі фрази зустрінутих персонажів.

Проходження гри зайняло у користувача 438 днів. Ентузіаст витратив стільки часу, тому що намагався вивчити кожен куточок Міжзем'я без єдиної підказки. В результаті kalamari_safari заявив: "Це змусило мене відчути, що я в грі".

Відео дня

Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Междуземье. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

Вас також можуть зацікавити новини: