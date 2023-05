Тираж перевищив 20 мільйонів.

Elden Ring вже можна вважати сучасною класикою. Гра при всій своїй складності зуміла сподобатися величезній аудиторії і переважній більшості критиків. Це підтверджують не тільки високі оцінки, а й продажі. Нещодавно стало відомо, що тираж проєкту подолав нову важливу позначку.

Інформацією про кількість реалізованих копій поділилося видавництво Bandai Namco у фінансовому звіті за минулий рік. Згідно з даними з документа, продажі Elden Ring склали 20,5 мільйона копій. Це колосальний показник, який підтверджує успіх гри.

Для порівняння можна взяти тираж Horizon Forbidden West, що вийшла майже в один час з екшен-RPG FromSoftware. Продажі пригодницького бойовика Guerrilla Games досягли позначки 8,4 млн копій. Тобто показник в 2,5 рази менший, хоча це був сиквел відомої гри.

Тим часом з річного фінансового звіту корпорації Kadokawa, материнської компанії FromSoftware, стало зрозуміло, що доповнення Shadow of the Erdtree до Elden Ring не вийде до квітня 2024 року. Такий висновок напрошується з прогнозів в документі. Kadokawa готується до зниження продажів і доходів у поточному фінансовому році. Падіння повинні компенсувати Armored Core VI Fires оf Rubicon, нові ігри Spike Chunsoft і неназваний проєкт для мобільних платформ. Shadow of the Erdtree в списку немає, а значить — доповнення вийде пізніше березня 2024-го.

Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Междуземье. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

