Ентузіаст постарався реалізувати батальну сцену.

Не тільки в Minecraft можна зводити такі вражаючі споруди, як копія Гогвортса. У Far Cry 5 теж є спосіб реалізувати свою фантазію завдяки редактору рівнів Arcade. І нещодавно відвідувач форуму Reddit під псевдонімом mojoswoptops2020 скористався ним, щоб спорудити культову локацію з "Володаря перснів".

Мова про Гельмову западину — фортецю, де головні герої разом з військами Рохана оборонялися від орди Сарумана. Ентузіаст опублікував красиве фото своєї роботи. Він постарався реалізувати батальну сцену в самому розпалі.

Автор спорудив фортецю з масивною зовнішньою стіною і внутрішнім двором, куди прорвалися урук-хаї під кінець битви. В цілому модель відповідає оригіналу, за вирахуванням окремих деталей. Перед замком mojoswoptops2020 розташував ворожу армію. Військо штурмує головні ворота і намагається пробити стіну в лівій частині Гельмової западини. Це відповідає інформації про битву з книг і фільму "Володар перснів: Дві вежі".

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Far Cry 5: основні подробиці

Це шутер від першої особи від Ubisoft. Події гри розгортаються в окрузі Хоуп, штат Монтана. Головний герой — помічник шерифа, який повинен боротися з місцевою сектою "Ворота Едему".

Геймплей в Far Cry 5 включає перестрілки, вивчення світу, поїздки на транспорті, поліпшення зброї тощо. Місії можна виконувати з напарниками під управлінням штучного інтелекту або в кооперативному режимі.

Far Cry 5 в середньому отримала 80 балів від критиків на Metacritic. Користувачі виявилися менш прихильними і поставили майже 7 балів.

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