Є кілька версій, чому так відбувається.

Diablo IV можна легко назвати прикладом для наслідування в плані технічного виконання. Але навіть в такій відполірованій грі зустрічаються рідкісні баги і недоліки. Один з них пов'язаний з пересуванням коней. Користувачі виявили, що їздові тварини на ПК рухаються набагато швидше, ніж не консолях.

Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Competitive-Trade-16 показав, наскільки велика різниця в швидкості. Користувач грав на Xbox, а його товариш — на ПК. І другий зміг легко обігнати першого під час руху на конях. При цьому Competitive-Trade-16 почав скакати раніше, але друг пересувався набагато швидше.

У коментарях під роликом багато користувачів теж висловили подив. Вони нерідко бачили, що інші гравці в Diablo IV мають вищу швидкість під час застосування коней. Згідно з однією з теорій, здатність "Шпора", яку можна активовувати верхи на їздовій тварині, не поєднується з контролером. А на ПК її можна використовувати багато разів поспіль і отримати бонус до прискорення.

Гравці також вважають, що причина більш швидкого пересування полягає в застосуванні мишки. Мовляв, якщо постійно натискати курсором на край екрану, то кінь починає бігти швидше. Однак перша теорія вважається правдоподібнішою.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначилася відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеєр і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийшла 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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