Ентузіаст зробив це на максимальній складності.

Творчі вбивства босів в іграх — одне з улюблених занять фанатів. Наприклад, в Elden Ring стримерка перемагає головгадів одним пальцем. А в God of War Ragnarök королеву валькірій відправили на той світ за 26 секунд. До цього списку можна додати трюк, який нещодавно продемонстрував автор YouTube-каналу Bear Gaming Asia. Він придумав, як вбити старосту села в ремейку Resident Evil 4 за 1 секунду.

Біторес Мендес — один із найскладніших босів у Resident Evil 4. Це стосується як оригіналу, так і ремейка. Однак блогер показав легкий спосіб ледве не миттєвого вбивства боса. Причому ентузіаст зробив це на максимальному рівні складності.

Як демонструється в ролику нижче, Bear Gaming Asia заздалегідь знав, де буде стояти Мендез. Тому блогер побіг по сходах, але не пішов до місця, де активується заставка і починається битва. Він спочатку вистрілив вибуховими болтами з датчиками руху в точку появи головгада. Потім ентузіаст вступив у бій і просто спостерігав, як бос помирає від підготовленої пастки. Bear Gaming Asia під час битви навіть не встиг жодного разу вистрілити.

Ремейк Resident Evil 4 — основні подробиці

Базовий сюжет в грі залишився без змін. Однак історію доповнили кількома епізодами і краще розкрили персонажів.

Ешлі перестала бути тягарем для гравців. Дівчині не потрібно наказувати ховатися, але можна використовувати інші команди. А якщо супутниця отримає багато шкоди, то доведеться їй допомагати піднятися на ноги.

Розробники також поліпшили окремі геймплейні механіки, додали нові локації і розширили старі, повністю перемалювали графіку і замінили звучання.

Ремейк Resident Evil 4 вийшов 24 березня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X і Series S.

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