Suicide Squad: Kill the Justice League відклали на тривалий термін.

Схоже, з Suicide Squad: Kill the Justice League, свіжим екшеном за мотивами "Загону самогубців", не все гаразд. Гру вирішили відкласти, причому аж на 2 лютого 2024 року. Раніше реліз був запланований на 26 травня.

Розробники з Rocksteady Studios написали на офіційному акаунті проєкту в Twitter: "Ми прийняли важке, але необхідне рішення взяти час, необхідний для роботи над тим, щоб зробити гру максимально якісною для гравців. Дякуємо нашій чудовій спільноті за постійну підтримку, терпіння та розуміння. У найближчі місяці нам буде чим поділитися, і ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами в Метрополісі в наступному році".

Нагадаємо, в кінці лютого на шоу State of Play Rocksteady Studios докладно показала геймплей Suicide Squad: Kill the Justice League. Користувачам ігровий процес не сподобався, і в результаті розробники зіткнулися з критикою. Особливо дісталося стрілянині і реалізації ворогів.

Відео дня

Після цього редактор Bloomberg Джейсон Шрайєр повідомив, що екшен можуть перенести на кінець року. Але рішення нібито буде пов'язано з необхідністю відполірувати проєкт і підтягнути окремі елементи до потрібної якості. Слідом головред VGC Енді Робінсон розповів, що співробітники Rocksteady вірять в Suicide Squad: Kill the Justice League і вважають її набагато кращою за Gotham Knights. За його словами, перенесення було під питанням. Однак тепер екшен відклали відразу на 9 місяців, і для простого полірування — це занадто тривалий термін.

Детальніше про Suicide Squad: Kill the Justice League

Це екшен з видом від третьої особи, в якому розповідається про чотирьох антигероїв. У список увійшли Харлі Квінн, Дедшот, Король Акула і Капітан Бумеранг.

Сюжет присвячений боротьбі протагоністів з супергероями з "Ліги Справедливості", наприклад, Бетменом і Суперменом. Всі вони опинилися під контролем Брейніака.

У кожного персонажа будуть свої навички, на яких будується геймплей. У проєкті реалізовано миттєве перемикання між бійцями, а також кооператив.

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