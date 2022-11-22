Це останній видавець, який повернувся до сервісу.

Видавництво Ubisoft офіційно оголосило про своє повернення в Steam. Французька компанія збирається випустити в сервісі Valve три гри, які раніше були недоступні в магазині.

Як повідомило видання Eurogamer з посиланням на коментар видавництва, першою "ластівкою" стане Assassin's Creed Valhalla. Вона з'явиться в Steam вже 6 грудня, коли отримає останнє оновлення. Безкоштовний патч додасть в проект завершення історії головного героя Ейвора, а ось режим "Нова гра+" розробники реалізовувати не збираються.

Ubisoft також підтвердила, що в осяжному майбутньому випустить в Steam містобудівний симулятор Anno 1800 з усіма доповненнями і умовно-безкоштовний спортивний симулятор Roller Champions. Однак їх дати релізу на майданчику поки не повідомляються.

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Нагадаємо, на початку 2019 року Ubisoft уклала партнерство з Epic Games. Компанія оголосила, що Tom Clancy's The Division 2 вийде тільки в EGS і Uplay (стара версія Ubisoft Connect). Потім видавництво пообіцяло випустити ще кілька великих релізів в сервісі Epic Games в обхід магазину Valve. Цієї стратегії Ubisoft дотримувалася протягом трьох років.

Повернення компаній до Steam

Навесні цього року Bethesda Softworks відмовилася від власного магазину Bethesda.net. Раніше в ньому ексклюзивно вийшли Fallout 76 і RAGE 2, проте вони вже доступні в Steam.

Electronic Arts також повернулася до магазину Valve. Це сталося ще восени 2019 року, але є нюанс. Більшість проектів ЕА в Steam запускаються через EA Desktop.

Activision теж намагалася просувати свої проекти через Battle.net. наприклад, Call of Duty з часів Black Ops 4 не виходила в сервісі. Однак свіжа Modern Warfare II доступна в магазині з моменту релізу і вже увійшла в число найпопулярніших ігор за онлайном.

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