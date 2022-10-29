Фанати одиночних пригод будуть засмучені.

Схоже, Ubisoft вирішила зробити ставку на розвиток серії Assassin's Creed. На початку вересня на заході Ubisoft Forward французьке видавництво представило відразу чотири нові частини франшизи. А в свіжому фінансовому звіті компанія згадала про п'яту гру.

Проект проходить під кодовою назвою Project Invictus. Він описується, як "самостійний" продукт, покликаний повернути багатокористувацький досвід в серію Assassin's Creed. Хто розробляє гру, і яка історична епоха чекає користувачів, невідомо. Ubisoft вирішила поки не ділитися деталями.

Project Invictus стане частиною Assassin's Creed Infinity — платформи-хаба, за допомогою якої буде відкриватися доступ до нових ігор у франшизі. Варто також згадати, що це перший повністю багатокористувацький проект у серії. Однак елементи мультиплеєра з'являться і в інших частинах, наприклад, в Codename: Red і Codename: Hexe.

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Які ігри в серії Assassin's Creed створюються

Mirage з Басімом з Valhalla у головній ролі. Події розгортаються в Багдаді IX століття. Сюжет покаже, як протагоніст пройшов шлях від вуличного злодія до справжнього асасина. Геймплей натхненний ранніми частинами франшизи і робить ставку на стелс.

Codename: Red відправить користувачів до феодальної Японії. Створенням гри керує Жонатан Дюмон в підрозділі Ubisoft Quebec. Розробники обіцяють представити еволюцію RPG у відкритому світі.

Codename: Hexe розробляється в Ubisoft Montreal, а режисером призначили Клінта Хокінга. Журналісти раніше повідомили, що це буде найпохмуріша частина серії. Вона присвячена полюванню на відьом в період розпаду Священної Римської імперії.

Codename: Jade — великобюджетна умовно-безкоштовна RPG для мобільних платформ. Проект покаже Стародавній Китай і в ньому вперше в серії можна буде створити свого персонажа.

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