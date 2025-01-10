У своєму проходженні Маск пропускав цінний лут і ніби взагалі не уявляв, що він робить.

Раніше ми розповідали, що Ілон Маск став найкращим гравцем у Diablo IV, пройшовши найскладніший данж у грі менш ніж за 2 хвилини. Після цього він також заявляв, що став одним із найкращих гравців у Path of Exile 2, і цього разу в нас є відеодокази його "скілу".

Нещодавно Маск запустив стрім по PoE 2, на якому він проходив підземелля своїм прокачаним персонажем 95 рівня. Блогер Quin69TV, який спеціалізується на Path of Exile, подивився геймплей бізнесмена і дійшов висновку, що його акаунт прокачав хтось інший.

Перше, на що звернув увагу Quin69TV, - Маск намагався запустити данж, який у нього ще не відкритий. Також добірку карт, які він найчастіше проходить, Маск назвав "карти Ілона". Це перший доказ про те, що бізнесмен заплатив комусь, щоб його акаунт прокачали. Ну тому що хто вибере такий неймінг, будучи єдиним власником профілю?

Після кількох хвилин боротьби з ігровим інтерфейсом, бізнесмен усе таки зміг запустити данж. Маск пробігав підземеллям як ураган, настільки швидко, що аж пропускав цінний лут, що випадав із ворогів.

Після проходження карти, Ілон розбирав нагороди за вбивство боса, повільно перетягуючи мишкою кожен предмет до себе в інвентар. Також він назвав модифікатори, що випали з боса, "штуками", що також вказує на його недосвідченість як гравця.

Також Quin69TV помітив ще одну деталь: Маск абсолютно не розуміє механіки предметів у Path of Exile 2. Ілон думає, що якщо його персонаж 95 рівня, то посох 62 рівня буде вже занадто слабким для нього, але айтеми в PoE 2 працюють не так. 62 рівень посоха - це мінімальний рівень, щоб ним користуватися, а не рівень самого предмета. Під час вибору зброї в грі насамперед потрібно дивитися на ефекти, які вона дає.

Раніше ми розповідали, що арт-директор Avowed назвав Ілона Маска "гаденишем" після критики нової RPG від Obsidian.

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