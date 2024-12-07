Незважаючи на шорсткий реліз, Path of Exile 2 завоювала увагу гравців.

Нова рольова гра з елементами екшену Path of Exile 2 не тільки стартувала в ранньому доступі, а й моментально привернула до себе увагу вражаючою кількістю гравців.

Згідно з даними SteamDB, піковий онлайн гри в Steam перевищив 459 тисяч осіб, забезпечивши їй місце серед найпопулярніших релізів на цьому майданчику. Такий результат уже перевершив рекорди оригінальної Path of Exile і дає змогу проєкту стати в один ряд з іншими великими тайтлами платформи.

Зараз Path of Exile 2 може похвалитися більш ніж 9,5 тисячами відгуків у Steam, з яких близько 81% - позитивні. Гравці відзначають захопливий геймплей і серйозні технологічні поліпшення порівняно з попередньою частиною, хоча старт проєкту був затьмарений проблемами з підключенням до серверів. Розробники з Grinding Gear Games оперативно відреагували, виправивши основні неполадки та регулярно інформуючи спільноту про хід робіт.

Відео дня

Path of Exile 2 - це похмура фентезійна рольова гра з бойовими діями в реальному часі, що пропонує масштабне прокачування персонажів, великий вибір навичок і глибоку систему лута. У грі вже доступні нові класи, перероблені механіки і поліпшена візуальна складова.

Старт раннього доступу відбувся 6 грудня. Path of Exile 2 можна випробувати на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що новий геройський шутер у всесвіті Marvel теж ставить вражаючі рекорди з онлайну. У день релізу в Marvel Rivals одночасно грали 444 тисячі гравців.

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