При цьому Iron Mandate отримала хороші відгуки від гравців.

Інді-розробник Емерік Гібсон вирішив зробити свій роуглайк Iron Mandate безкоштовним і офіційно відмовитися від його подальшої розробки. За словами автора, гра ламається на базовому рівні так, що полагодити це виявилося практично неможливо.

Iron Mandate народився з натхнення фільмом "Дюна" Дені Вільньова: ідея про механічного піщаного хробака з турелями на бортах лягла в основу двомірного роуглайка. І хоча відгуки від тих, хто встиг пограти, були цілком позитивними, сам Гібсон визнав, що проєкт виявився невдалим.

У пості на сторінці Steam розробник пояснив свою позицію. Після майже двох років без оновлень Steam автоматично позначив гру як занедбану, що й підштовхнуло Гібсона до рішення зняти Iron Mandate з продажу:

Відео дня

"Я не хочу, щоб складалося враження, ніби це покинута недоробка. Гра повністю функціональна і її можна пройти. Але вона провалена на фундаментальному рівні".

Ключовими проблемами Гібсон називає незграбне керування, невдалу візуалізацію ґрунту (який має бути важливою частиною геймплея в грі про підземні ходи) і брак різноманітності, критичну помилку для будь-якого роуглайка.

Тим часом Гібсон уже активно працює над новим проєктом - The People of Sea, Sun & Salt. Це мінімалістичний і стильний містобудівний симулятор, дія якого розгортається на середземноморському острові.

Раніше ми розповідали, що на Kickstarter зібрали гроші на гру з автоматизацією заводів і подорожами в часі. Розробники Autonomica вирішили намішати якнайбільше механік у гру, тому вже двічі зібрали свій бюджет.

Вас також можуть зацікавити новини: