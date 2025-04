"Перевидання" "Посттравми" заплановане на 23 червня.

Post Trauma, атмосферний хорор у стилі PS1 і PS2, вийшов 22 квітня і опинився в дуже невдалому становищі. Того ж дня Bethesda раптово зарелізила Oblivion Remastered, який за чотири дні зібрав понад 4 мільйони гравців, фактично поховавши увагу до будь-яких інших релізів цього тижня.

Шведський видавець Raw Fury, розуміючи, що їхня гра буквально потонула в тіні гіганта, вирішив не сумувати і підготував "духовний пере-реліз" Post Trauma.

Офіційно гра перевидається 23 червня, але насправді з продажу її ніхто прибирати не буде, це скоріше привід знову нагадати про проєкт і провести серію розіграшів і стрімів.

Новий "реліз" отримав нарочито безглузду назву: Post Trauma: The Re-Release Except We're Not Un-Releasing It First, and It's Pretty Much the Same, і супроводжується тегом #PleaseNoShadowDropThisTime.

У жартівливому відео співробітниця Raw Fury зізнається, що дата обрана абсолютно випадково, а весь план - це спроба ще раз звернути увагу гравців, щойно вони награються в Oblivion.

Post Trauma вже доступна в Steam. У грі ви керуєте Романом, змученим машиністом, який прокинувся в дивній і моторошній реальності після панічної атаки. Класичний хорор із фіксованою камерою поєднується з сучасними візуальними ефектами на Unreal Engine 5.

Раніше ми розповідали, що нова гра від авторів Metro не вийшла в день релізу, а огляди журналістів виявилися розгромними.

