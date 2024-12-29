У грі A Game About Digging a Hole належить копати яму.

У Steam готується до релізу черговий самородок інді-сцени. Цього разу гравцеві належить викопати глибоку яму у себе на задньому дворі.

A Game About Digging A Hole - це максимально прямолінійна гра від студії Cyberwave, де вся суть зводиться до того, щоб копати яму у себе на подвір'ї, знаходити цінні матеріали і продавати їх заради подальших поліпшень. По суті, ви постійно розширюєте підземні коридори, шукаєте скарби, заробляєте гроші і вкладаєте їх у крутіше екіпірування, щоб копати ще швидше і глибше.

Проєкт розробляли всього два тижні на рушії Unreal Engine 5, реліз планується у 2025 році. Точної ціни поки що немає, але на сторінці в Steam жартівливо обіцяють, що вона не перевищить вартість чашки кави, а задоволення вистачить надовго. Розробники також натякають на якийсь важливий секрет під землею, однак, судячи з трейлеру, геймплей здебільшого зосереджений саме на нескінченному копанні та апгрейдах.

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Студія Cyberwave, до речі, відома ще й завдяки survival-проекту Solarpunk, який перебуває в розробці набагато довше. Але, якщо вірити авторам, саме A Game About Digging A Hole має стати справжнім розслаблюючим досвідом, жодного поспіху, жодних сторонніх завдань. Просто ви, лопата і глибока яма у вашому ж дворі.

Раніше ми розповідали, що за 2024 рік у Steam випустили 19 тисяч ігор. Це рекорд за весь час існування магазину.

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