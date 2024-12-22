Як симулятор міні-гольфу Mini Mini Golf Golf працює паршиво.

Mini Mini Golf Golf Golf, що нещодавно вийшла в Steam , на перший погляд виглядає як простий, хоч і не найвдаліший симулятор міні-гольфу. Управління викликає легке роздратування, фізика іноді поводиться дивно, а кількість доступних лунок навряд чи вражає. Але все це - лише ширма, за якою ховається одна з найбільш незвичайних ігор останніх років.

Ця гра - дебютний проект артхаусної інді-студії Three More Years з Берліна. Дія розгортається у 2063 році на ретро-футуристичній космічній станції, яка ширяє над постапокаліптичною Землею. Гравцеві потрібно не просто ганяти м'ячик по ігровому полю, а й розгадати таємницю того, що призвело планету до екологічного колапсу. У процесі ви зіткнетеся із загадковим позаземним розумом, який спілкується з вами через глітчі та спотворення гри.

Перші хвилини Mini Mini Golf Golf відразу захоплюють. Камера скаче між різними ракурсами, текст з'явиться то на екрані, то на землі, візуальні ефекти нагадують старі VHS-записи, а весь інтерфейс ніби чинить опір вашій взаємодії. Усе це перетворює гру на справжню артхаусну пригоду, де міні-гольф - лише інструмент для оповіді.

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Але гра зачіпає не тільки глобальні теми на кшталт змін клімату та їхніх соціальних наслідків. Вона розповідає і про особисте: про любов, пам'ять і вигорання. Розробники навіть включили в гру свій подкаст, Mini Mini Talk Talk, який не тільки обговорює філософію відеоігор, а й приховує підказки для просування сюжетом.

Раніше ми розповідали, що розробники мода Fallout: London збираються робити свою власну оригінальну гру.

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