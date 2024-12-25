При цьому майже всі з цих ігор - одиночні.

SteamDB підбив підсумки 2024 року і зафіксував помітне зростання числа нових релізів на майданчику Valve.

За даними аналітиків, за 12 місяців у сервісі з'явилося близько 19 тисяч ігор, це рекорд за весь час існування магазину, у 2023 році цей показник склав 14 тисяч ігор. Більша частина новинок виявилася орієнтована на одиночне проходження, а на мультиплеєр припала лише невелика частка. Цікаво, що приблизно 8 тисяч проєктів були випущені інді-студіями.

Серед жанрів, як і раніше, лідирує екшен, із цим тегом вийшло понад 7 тисяч проєктів. Також варто відзначити популярність шутерів від першої особи: їхня кількість перевищила 3 тисячі, тоді як проєктів із видом від третьої особи набралося близько 2 тисяч.

Відео дня

Раніше Steam назвав найуспішніші та найпопулярніші ігри платформи цього року. До списку увійшли S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Helldivers 2 і Warhammer 40,000: Space Marine II.

Крім того, зовсім недавно Steam оновив власний рекорд за кількістю одноразових гравців на платформі. У якийсь момент Steam був одночасно запущений на 40 мільйонах пристроїв.

Вас також можуть зацікавити новини: