Пригоди Індіани Джонса вийдуть на консолі Sony вже 17 квітня.

Microsoft анонсувала, що Indiana Jones and the Great Circle вийде на PS5 17 квітня. Спочатку гра була ексклюзивом для Xbox Series і ПК, але тепер через шість місяців стане доступна на консолі Sony.

На PS5 версії буде додатковий контент: сюжетне DLC The Order of Giants, яке з'явиться і на інших платформах. Також Microsoft випустить колекційне видання з ексклюзивними предметами: глобусом і блокнотом.

На Playstation можна буде придбати стандартне і преміальне видання. Власники Premium-версії отримають ранній доступ уже з 15 квітня, а попередні замовлення відкриваються сьогодні, 24 березня.

Відео дня

Вихід Indiana Jones and the Great Circle на PS5 - частина стратегії Microsoft з перенесення своїх ексклюзивів на інші платформи. Раніше глава Xbox Філ Спенсер розповідав, що вони випускають свої ігри на платформах конкурентів, щоб швидко заробити грошей на нові проєкти.

Також нещодавно розробники Indiana Jones and the Great Circle відкрили багато вакансій для розробників, щоб "робити дуже круті речі".

Вас також можуть зацікавити новини: