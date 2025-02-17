Зокрема їм потрібні художники, програмісти та аніматори.

MachineGames явно не збирається відпочивати після успішного релізу Indiana Jones and the Great Circle. Судячи з усього, студія вже активно займається новим проєктом.

Після виходу Great Circle з'явилися чутки про те, що MachineGames готує нову частину Wolfenstein або перезапуск Quake. Ці теорії підкріплюються недавнім постом співробітниці студії Ніколь Акерлід у LinkedIn, де вона підтвердила, що команда вже працює над новим проєктом. Також у MachineGames відкрито безліч вакансій на позиції художників, аніматорів і програмістів:

"Після виходу Indiana Jones and the Great Circle у грудні ми готуємо кілька дуже крутих речей, і ми хочемо, щоб ще більше людей приєдналися до нас у цій наступній главі нашого життя!".

Фанати Wolfenstein чекають на продовження історії Бі Джея Бласковіца та його сім'ї в альтернативних 80-х. Раніше у вакансіях студії навіть вказувалися елементи мультиплеєра, що може означати значне розширення механік.

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Серед чуток фігурує і Quake 6. Перезапуск культового шутера давно обговорюється в співтоваристві, а MachineGames вже працювала над Quake Remastered, тож логічно припустити, що студія може взяти на себе повноцінне продовження.

Найімовірніше, студія також повернеться до серії про Індіану Джонса. Журналіст Джез Корден раніше повідомляв, що Disney оцінила успіх Great Circle і тепер хоче ще ігор про археолога.

Раніше ми розповідали, що інсайдер із Reddit розкрив перші подробиці сюжету Far Cry 7. Історія розгорнеться на північному сході США в Новій Англії.

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