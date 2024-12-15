Про успіхи Infinity Nikki оголосив Джефф Кілі на The Game Awards 2024.

Безкоштовний симулятор перевдягань з елементами RPG Infinity Nikki від китайської студії Papergames подолав вражаючий рубіж у 20 мільйонів завантажень лише через два тижні після релізу. Про успіх гри заявив ведучий премії The Game Awards Джефф Кілі прямо зі сцени івенту.

Infinity Nikki - це рольова гра, яка об'єднує елементи "одягалки", пригод у відкритому світі та гача-ігор. Гравці вирушають у чарівний світ Міреланд разом із головною героїнею Ніккі та її котом, який говорить, Момо. Ключова особливість гри - можливість збирати костюми, які не тільки змінюють стиль героїні, а й дають їй унікальні здібності, що допомагають розв'язувати головоломки або долати перешкоди.

Яскравий світ, продуманий дизайн і захопливий геймплей роблять Infinity Nikki привабливою для широкої аудиторії. Гра пропонує не тільки досліджувати барвисті локації, а й брати участь у стилістичних дуелях, змагатися з іншими гравцями і насолоджуватися безліччю додаткових активностей. Критики вже називають проєкт одним із найкращих у своєму жанрі, здатним скласти конкуренцію навіть таким гігантам, як Genshin Impact.

Відео дня

Реліз Infinity Nikki відбувся 5 грудня. Гра доступна на ПК, Playstation 5, а також і на мобільних платформах.

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