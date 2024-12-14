У гру додали повно нового контенту.

Helldivers 2 побив власний рекорд одноразового онлайну в Steam. У ніч на 14 грудня в шутері одночасно перебували 150 тисяч осіб, це найкращий результат за останні вісім місяців.

За даними SteamDB, попередній пік було зафіксовано ще у квітні, і тоді онлайн становив близько 120 тисяч гравців. Однак анонс третьої фракції ворогів Просвітлених на The Game Awards 2024 і подальше велике оновлення з додаванням транспорту підштовхнули безліч користувачів повернутися в гру.

Раніше ми розповідали про інші онлайн-рекорди ігор: нещодавно Fortnite оновив світовий рекорд за одночасною кількістю гравців, у грі одночасно перебували 14 мільйонів осіб. Також головний "вбивця Diablo" Path of Exile отримав сиквел, продовження, що вийшло в ранній доступ, за першу добу досягло онлайну в понад 400 тисяч гравців.

Відео дня

Нагадаємо, що композитор Helldivers 2 зізнався, що він не кинув писати музику для ігор тільки завдяки фанатам гри Arrowhead. Музикант думав, що оркестрова музика більше нікому не цікава.

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