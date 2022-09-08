Шутер вийде в 2024 році.

З'явилася порція непідтверджених даних про нову частину Call of Duty, яка вийде в 2024 році. Повідомляється, що гра буде охоплювати два періоди в 1990-х і 2000-х роках. Користувачі візьмуть участь у війні в Перській затоці і операції "Незламна свобода".

Відомостями поділився інсайдер TheGhostOfHope. Йому можна довіряти, тому що в минулому інформатор неодноразово зливав правдиві дані про Call of Duty.

Згідно зі свіжим витоком, події шутера розгортатимуться в двох часових періодах: протягом війни в Перській затоці і при виконанні операції "Незламна свобода". Тобто користувачам покажуть 1990-і і 2000-і роки, а сюжет зв'яжуть з реальними подіями. Гравці відвідають Ірак, Афганістан, Філіппіни і, можливо, Панаму. Щодо останньої країни TheGhostOfHope не отримав точних відомостей.

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Історична довідка: операція "Незламна свобода" — це загальна назва всіх американських заходів у відповідь на терористичні акти 11 вересня 2001 року. Вона проводилася в Східній Азії, Африці і на Філіппінах.

Нагадаємо, за створення наступної Call of Duty після Modern Warfare 2 відповідає студія Treyarch. Вона вийде в 2024 році, а в 2023-му з'явиться додатковий контент для MW2. Офіційна інформація про нову CoD поки не надходила, а свіжий витік Activision Blizzard ніяк не прокоментувала.

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