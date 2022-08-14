Dusk Golem відзначився новим цікавим витоком.

Інсайдер AestheticGamer (він же Dusk Golem), який неодноразово публікував правдиву інформацію про ігри серії Resident Evil, порадував свіжим витоком фанатів God of War Ragnarök. Він опублікував малюнок з Одіном з майбутнього екшену.

На зображенні громовержець виглядає старцем з похмурим обличчям, бородою і довгим обвислим волоссям. Очі бога світяться червоним і виділяють якусь злу енергію. А ось про одяг щось сказати важко. Картинка має не найкращу якість і демонструє тільки верхню частину персонажа. Поки можна стверджувати лише про синій плащ і сумку. На останню натякає ремінь, перекинутий через ліве плече.

Варто відзначити, що це тільки концепт, і фінальний варіант Одіна може відрізнятися. За словами Dusk Golem, обличчя громовержця на малюнку до кінця не опрацьовано. Інсайдер також сказав, що у Sony вже готовий новий трейлер God of War Ragnarök з демонстрацією геймплея. Але коли компанія збирається його показати, точно невідомо.

Нагадаємо, творчий директор гри Раф Грассетті називав Одіна найважчим персонажем з усіх, кого створювала команда.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його подорослішав син Атрей повинні запобігти Рагнарок — Загибель богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

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