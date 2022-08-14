Інсайдер AestheticGamer (він же Dusk Golem), який неодноразово публікував правдиву інформацію про ігри серії Resident Evil, порадував свіжим витоком фанатів God of War Ragnarök. Він опублікував малюнок з Одіном з майбутнього екшену.
На зображенні громовержець виглядає старцем з похмурим обличчям, бородою і довгим обвислим волоссям. Очі бога світяться червоним і виділяють якусь злу енергію. А ось про одяг щось сказати важко. Картинка має не найкращу якість і демонструє тільки верхню частину персонажа. Поки можна стверджувати лише про синій плащ і сумку. На останню натякає ремінь, перекинутий через ліве плече.
Варто відзначити, що це тільки концепт, і фінальний варіант Одіна може відрізнятися. За словами Dusk Golem, обличчя громовержця на малюнку до кінця не опрацьовано. Інсайдер також сказав, що у Sony вже готовий новий трейлер God of War Ragnarök з демонстрацією геймплея. Але коли компанія збирається його показати, точно невідомо.
Нагадаємо, творчий директор гри Раф Грассетті називав Одіна найважчим персонажем з усіх, кого створювала команда.
God of War Ragnarök — основні подробиці
- Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.
- За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його подорослішав син Атрей повинні запобігти Рагнарок — Загибель богів і всього сущого.
- Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.
- У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.