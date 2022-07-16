Його появи чекали всі фанати.

Наближається реліз God of War Ragnarök, і розробники з Santa Monica Studio діляться все більшою кількістю подробиць про гру. Нещодавно вони розповіли, якого персонажа було найскладніше створювати.

Інформація надійшла від творчого директора проекту Рафа Грассетті. На своєму акаунті в Instagram він почав відповідати на питання фанатів про God of War Ragnarök. Один з користувачів поцікавився, якого персонажа в проекті було найскладніше створювати.

Грессетті відповів коротко і ясно: "Одіна". Потім директор додав, що над втіленням верховного скандинавського бога в грі працювали довгий час. Тому керівник не може дочекатися, коли гравці побачать громовержця.

Виходить, що Кратос і Атрей будуть перетинатися з Одіном. Можливо, розробники навіть реалізували бій з богом. При цьому в попередній частині серії зі знаменитих представників скандинавського пантеону фігурував тільки Бальдр. Сюди ж з натяжкою можна віднести синів Тора — Моді і Магні.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його подорослішав син Атрей повинні запобігти Рагнарок — Загибель богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

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