Компанія готує два заходи.

Французьке видавництво Ubisoft анонсувало два цифрових шоу. Перше буде стосуватися піратського екшену Skull & Bones, а друге — інших ігор компанії.

Трансляція Ubisoft Forward, присвячена різним проектам Ubisoft, відбудеться 10 вересня, Початок — о 22:00 за київським часом. Видавництво пообіцяло багато новин і демонстрації декількох ігор від команд з усього світу. Захід показуватимуть на офіційних каналах компанії на YouTube і Twitch.

А що стосується демонстрації Skull & Bones, то вона пройде вже в найближчий четвер, 7 липня. Шоу розпочнеться о 21:00 за київським часом, а ось скільки триватиме, поки невідомо. Розробники заявили, що в рамках трансляції відбудеться світова прем'єра геймплея.

Ubisoft Forward: що можуть показати на шоу

Нову частину Assassin's Creed, яка виросла з доповнення до AC Valhalla. Згідно з інсайдерськими даними, головним героєм у грі стане Басім, а геймплей буде сконцентрований на потайному проходженні.

Шутери XDefiant, Tom Clancy's Ghost Recon Frontline і Tom Clancy's The Division: Heartland. Перші два проекти виклопотали чимало критики після анонсу, тому їх реліз відклали.

Геймплей Avatar: Frontiers of Pandora з датою релізу. Згідно із заявою Тома Хендерсона, гра вийде 18 листопада.

Дебютний трейлер ремейка Splinter Cell, який анонсували минулого року.

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