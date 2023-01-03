Перші дві гри з'являться до червня 2023 року.

Надійшла порція даних про терміни релізу Starfield, Redfall і Senua's Saga: Hellblade II. Про першу повідомили на офіційному сайті, а про дві інших розповіли інсайдери.

Спочатку розглянемо достовірні відомості. На порталі Bethesda Game Studios з'явилася сторінка з відповідями на найпопулярніші питання щодо Starfield. Відносно дати релізу розробники написали, що гра з'явиться в першій половині 2023 року, тобто до червня. Раніше голова Xbox Game Studios Метт Буті жартував, що виконавчий продюсер Bethesda Тодд Говард любить красиві числа. Тому Starfield може вийти, наприклад, 5 травня або 4 квітня.

Про Redfall розповів перевірений інсайдер і редактор порталу Windows Central Джез Корден. За даними його джерел, Arkane Studios планує випустити свій шутер в перший тиждень травня. Гра також отримає преміальне видання, до якого увійдуть кілька днів раннього доступу за аналогією з Forza Horizon 5. До Кордена подібною інформацією про Redfall поділився інший інсайдер, Okami13.

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Ще один інформатор під псевдонімом Sn0w1n послався на свої дані і повідомив, що Senua's Saga: Hellblade II вийде наприкінці 2023 року. А ось Avowed, конкурента The Elder Scrolls V: Skyrim від Obsidian Entertainment, перенесли на 2024 рік. Як заявили джерела інсайдера, в Microsoft обговорювали реліз двох проектів з інтервалом 2-3 місяці в 2023-му. Однак в результаті було прийнято рішення відсунути вихід екшен-RPG.

Starfield — основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S в 2023 році.

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