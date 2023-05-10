Раніше продовження саги про вбивць в капюшонах планувалося випустити в серпні.

Ubisoft перенесла внутрішні терміни релізу двох частин Assassin's Creed. Йдеться про повноцінне продовження серії з підзаголовком Mirage і Project Nexus для гарнітур віртуальної реальності.

Такою інформацією поділився перевірений інсайдер Том Хендерсон у своєму мікроблозі. Він написав: "Схоже, що вихід Assassin's Creed Mirage відклали з серпня на жовтень. Nexus, VR-проект [у всесвіті] AC, також був відкладений на кілька місяців".

Офіційно Ubisoft не розголошувала дати релізу двох згаданих ігор. Вона змінила їх у своєму внутрішньому графіку, тому це не можна назвати повноцінним перенесенням.

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Раніше Том Хендерсон неодноразово писав про плани французького видавництва випустити Assassin's Creed Mirage в серпні. Цю інформацію підтвердив і працівник роздрібної мережі GameStop, який опублікував знімок з внутрішньої бази даних. На фото було показано, що реліз Mirage очікувався протягом останнього місяця літа. Роздрібні торговці зазвичай отримують таку інформацію безпосередньо від компаній-партнерів.

Assassin's Creed Mirage — головні подробиці

Події гри розгортаються між 860-ми і 870-ми роками. Місцем дії стане Багдад, який розділений на чотири райони. Жителі міста будуть активно реагувати на дії Басіма.

Геймплей в проекті натхненний дебютними частинами франшизи. Рольових елементів, наприклад, підвищення рівня і вибору реплік в діалогах, не буде. Зате з'являться нові анімації, а всі аспекти ігрового процесу стануть більш відточеними.

Основний акцент робиться на стелсі і елементах геймплея, які були присутні в ранніх частинах франшизи.

Басім володіє власним аналогом орлиного зору.

Assassin's Creed Mirage вийде в 2023 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. Передзамовлення гри вже доступно — за нього передбачено бонусний квест "Сорок розбійників". Користувачі також можуть замовити колекційне видання з фігуркою Басіма, стілбуком і скіном в стилі "Принца Персії".

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