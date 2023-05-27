В ігровій індустрії є небагато перевірених інсайдерів, але The Snitch є одним з них. Він неодноразово публікував правдиві відомості, наприклад, про доповнення Burning Shores до Horizon Forbidden West. А нещодавно він прокоментував презентацію PlayStation Showcase. За його словами, у Sony є кілька новинок, готових до анонсу, які не показали в рамках шоу. Одна з них — це порт відомої гри на ПК.
The Snitch написав на своєму Discord-сервері: "Хлопці, я знаю про кілька анонсів, які не були представлені протягом шоу [PlayStation]. Це дуже, дуже дивно. Наприклад, ПК-порт [гри], який вийде в липні".
Потім один з користувачів запитав, чи буде згаданий проєкт ААА-категорії? The Snitch відповів ствердно. Виходить, Sony готується випустити на ПК один з ексклюзивів PlayStation першої ланки. Найімовірніші варіанти — Ghost оf Tsushima і Ratchet & Clank.
Нагадаємо, раніше генеральний директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан підтвердив, що компанія збирається випускати свої ігри на персональних комп'ютерах через 2-3 роки після релізу на PlayStation. За словами керівника, фанатів влаштовує такий підхід.
Останні ексклюзиви PlayStation на ПК
- Sony почала щорічно випускати свої певні проєкти на персональних комп'ютерах для збільшення доходів. Останніми релізами стали Returnal і The Last оf Us Part I. Причому остання з'явилася на ПК через півроку після релізу на PlayStation. Хоча в цілому це ремейк, а не повноцінна новинка.
- Реліз Returnal пройшов відносно спокійно — люди лише здивувалися високим системним вимогам. А ось ПК-версія The Last оf Us Part I виявилася геть зламаною і досі отримує патчі, які виправляють різні проблеми.