The Snitch не уточнив назву гри.

В ігровій індустрії є небагато перевірених інсайдерів, але The Snitch є одним з них. Він неодноразово публікував правдиві відомості, наприклад, про доповнення Burning Shores до Horizon Forbidden West. А нещодавно він прокоментував презентацію PlayStation Showcase. За його словами, у Sony є кілька новинок, готових до анонсу, які не показали в рамках шоу. Одна з них — це порт відомої гри на ПК.

The Snitch написав на своєму Discord-сервері: "Хлопці, я знаю про кілька анонсів, які не були представлені протягом шоу [PlayStation]. Це дуже, дуже дивно. Наприклад, ПК-порт [гри], який вийде в липні".

Потім один з користувачів запитав, чи буде згаданий проєкт ААА-категорії? The Snitch відповів ствердно. Виходить, Sony готується випустити на ПК один з ексклюзивів PlayStation першої ланки. Найімовірніші варіанти — Ghost оf Tsushima і Ratchet & Clank.

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Нагадаємо, раніше генеральний директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан підтвердив, що компанія збирається випускати свої ігри на персональних комп'ютерах через 2-3 роки після релізу на PlayStation. За словами керівника, фанатів влаштовує такий підхід.

Останні ексклюзиви PlayStation на ПК

Sony почала щорічно випускати свої певні проєкти на персональних комп'ютерах для збільшення доходів. Останніми релізами стали Returnal і The Last оf Us Part I. Причому остання з'явилася на ПК через півроку після релізу на PlayStation. Хоча в цілому це ремейк, а не повноцінна новинка.

Реліз Returnal пройшов відносно спокійно — люди лише здивувалися високим системним вимогам. А ось ПК-версія The Last оf Us Part I виявилася геть зламаною і досі отримує патчі, які виправляють різні проблеми.

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