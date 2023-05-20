Sony досі не планує випускати ігри на PlayStation 5 та ПК одночасно. А ось через 2-3 роки після запуску вони будуть втрачати статус PS-ексклюзивів і з'являтися на персональних комп'ютерах. Фанати прихильно ставляться до такої стратегії японської компанії.
Про це в інтерв'ю Famitsu розповів генеральний директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан. Він заявив: "Головний обов'язок PlayStation Studios полягає в тому, щоб люди отримували задоволення від гри на новітній приставці PlayStation. Ми збільшуємо кількість PS5-ексклюзивних ігор і скорочуємо терміни виходу версій для ПК".
За словами Райяна, Sony "продовжуватиме слухати голоси шанувальників ігор". Однак в цілому фанати задоволені стратегією компанії, що окремо підкреслив гендиректор: "У мене часто є можливість дізнатися думку шанувальників ігор, і коли я питаю їх про тимчасову затримку, вони кажуть, що продаж версії для ПК через два або три роки після виходу версії для PS сприймається позитивно".
Останні ексклюзиви PlayStation на ПК
- Sony почала щорічно випускати свої певні проєкти на персональних комп'ютерах для збільшення доходів. Останніми релізами стали Returnal і The Last оf Us Part I. Причому остання з'явилася на ПК через півроку після релізу на PlayStation. Хоча в цілому це ремейк, а не повноцінна новинка.
- Реліз Returnal пройшов відносно спокійно — люди лише здивувалися високим системним вимогам. А ось ПК-версія The Last оf Us Part I виявилася геть зламаною і досі отримує патчі, які виправляють різні проблеми.