Реліз потужної версії консолі, ймовірно, відбудеться у вересні наступного року.

У жовтні Sony випустила тонкий варіант PlayStation 5, але чутки кажуть, що більш потужна версія Pro теж наближається до релізу. Інсайдери кажуть, що очікувати на якусь технологічну революцію не варто, але Sony все ж здатна запропонувати геймерам значне збільшення потенціалу консолі.

Як пише видання Hothardware, японці працюють над вищою тактовою частотою та значним оновленням графічного процессора. Геймерам, які хочуть грати з найвищою частотою кадрів і роздільною здатністю, варто почекати на цю консоль.

Ймовірні характеристики нової консолі Sony останніми днями просочилися на кількох ігрових форумах і через інсайдерів на Twitter. Стверджується, що пристрій із кодовою назвою Project Trinity матиме в своїй основі новий центральний процессор APU AMD під назвою Viola, що здатен підтримувати архітектуру CPU Zen2. Максимальна швидкодія процесора складе 4,4 ГГц (порівняно з 3,5 ГГц у поточній моделі). Графічний процесор також отримає хороший приріст швидкості.

Відео дня

Повідомляється, що Viola використовуватиме 60 із можливих 64 обчислювальних блоків. Стверджується, що графічний процесор PlayStation 5 Pro матиме 3840 потокових процесорів – стільки ж, скільки у графічного процесора RX 7800 XT на базі Navi 32 для настільних ПК. Однак це не точно. Один з інсайдерів сказав, що процесор матиме лише 56 обчислювальних блоків, тому сприймайте все зазначене з недовірою.

У витоку також стверджується, що новий XDNA2 NPU (нейронний процесор) буде включений для запуску спеціальних алгоритмів машинного навчання Sony для масштабування вмісту. Мета полягає в тому, щоб отримати масштабування 4K зі швидкістю понад 30 FPS.

Останній виток чуток також пов’язаний із очікуваним вікном анонсу: вересень 2024 року. Отже, ми можемо побачити коробки PS5 Pro на полицях менш ніж за рік. Тим часом нам, можливо, не доведеться так багато міркувати про характеристики. Інсайдери стверджують, що Sony планує публічно розкрити всі характеристики вже незабаром.

Що ж до головної характеристики консолі, її ціни, то про це інсайдери нічого не повідомляють. Але варто брати до уваги, що цьогорічна PlayStation 5 Slim коштує 500 доларів. Очевидно, що потужніша версія Pro буде ще дорожчою.

Як писав УНІАН, раніше Sony підтвердила, що оригінальна модель PS5 більше не буде вироблятися. Коли запаси вже виготовлених PS5 закінчаться в магазинах, користувачі будуть змушені купувати або вже випущену версію PlayStation 5 Slim, або очікувати на реліз потужної PlayStation 5 Pro.

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